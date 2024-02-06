Бразильский полузащитник питерского «Зенита» Ду Кейрос снова близок к уходу из команды. По информации Гильерме Абрахао, кандидатом на трансфер игрока из российского клуба является бразильский «Васко да Гама».

Источник отмечает, что переговоры по игроку могут начаться уже в ближайшее время.

Ду Кейрос не является игроком основы питерского клуба. В этом сезоне он сыграл в 16 матчах, в которых успел оформить один забитый гол. В «Зените» Ду Кейрос – с лета 2023 года, его прошлым клубом является «Коринтианс».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак находится в ужасе от формы Ду Кейроса и крайне им недоволен.