​Николич может пропустить матч со «Спартаком»

В пятницу на зимнем турнире Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет против «Шабаб Аль-Ахли». Главный тренер команды из ОАЭ Марко Николич может пропустить игру. По словам сербского специалиста, в игре против «красно-белых» «Шабаб Аль-Ахли» будет использовать резервный состав.

«Там будет играть больше молодых футболистов, резервный состав», - сказал Николич «Спорт-Экспрессу».

«Возможно, меня не будет на матче, посмотрим. Может быть, будут тренеры молодёжи», - сказал рулевой «Шабаб Аль-Ахли».

В России Марко Николич известен главным образом по работе с московским «Локомотивом» в 2020-2021 годах.