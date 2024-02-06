Глеб назвал главное преимущество Ганчаренко как тренера

Бывший белорусский полузащитник Александр Глеб высказался о Викторе Ганчаренко, действующем главном тренере екатеринбургского «Урала» и назвал самую сильную сторону Виктора Михайловича как тренера.

«Он эмоциональный, но это и есть его сила. По своей натуре победитель, для него неприемлемо, когда кто-то недорабатывает на тренировках, особенно молодежь», - делится Глеб в интервью «Чемпионату».

Экс-футболист добавил, что ему было очень приятно поработать под руководством Ганчаренко. А ещё Глеб пояснил, что этот тренер не против посмеяться, но может и «напихать» своим подопечным тогда, когда этого требует ситуация.

«Урал» Ганчаренко идёт на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ с 19 баллами.