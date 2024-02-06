​Лесовой уже получил израильский паспорт

Не так давно мы сообщали, что российский полузащитник Даниил Лесовой, выступающий в Израиле, намерен заручиться гражданством этого государства. Первоначально сообщалось, что Лесовой получит паспорт через несколько месяцев, но оказалось, что это уже произошло, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом, напомним, он выступает за свой клуб, «Маккаби» из Хайфы, на правах аренды, в то время как права на него принадлежат московскому «Динамо». Вместе с Даниилом израильский паспорт получила и его супруга, так что есть большая вероятность, что футболист будет выступать за сборную Израиля.