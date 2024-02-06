​Николич высказался о ситуации Джикии

Экс-рулевой «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос, как он может оценить ситуацию защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Как известно, в первой части сезона Джикия потерял место в основе «Спартака». Накануне агент игрока заявил, что если Гильермо Абаскаль останется на тренерском мостике, то контракт Джикии продлён не будет.

«Прекрасно помню его. Он один из самых сильных игроков РПЛ, всегда уважал его как человека и как игрока. Жалко, что в «Спартаке» не получается сейчас. Мне всегда нравились такие игроки, как Джикия», - цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

Как известно, в настоящий момент Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли».

​Если Абаскаль останется, Джикия уйдёт из «Спартака» - агент