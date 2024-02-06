​Николич допустил, что возглавит «Зенит»

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич высказался об общении с представителями московского клуба во время зимних сборов.

По словам Николича, ныне тренирующего «Шабаб Аль-Ахли», у него осталось много друзей в России, и он скучает по работе в этой стране. Сербский специалист считает, что в будущем он ещё поработает в РПЛ.

«Знаю, что однажды снова буду работать там. Но неизвестно когда. У меня хорошие отношения со многими командами. Поэтому может быть я окажусь как в «Локомотиве», так и в любой другой команде - «Краснодар», «Динамо», «Зенит», - цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Марко Николич возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года до начала октября 2021 года.