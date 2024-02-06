Названа причина задержки перехода Капленко в «Балтику»

Переход центрального полузащитника «Оренбурга» Кирилла Капленко в калининградскую «Балтику» задерживается.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, у хавбека обнаружена старая травма. Из-за неё Капленко может не пройти медосмотр в новой команде. Соответственно, и о трансфере балтийцы в связи с этим объявить не могут.

Теперь балтийский клуб взвешивает свои риски по поводу того, может ли он взять игрока в таком состоянии к себе.

Капленко защищает цвета «Оренбурга» с лета 2020 года. Футболист в этом сезоне вышел на поле за южноуральский клуб в 16 матчах и оформил две голевые передачи.

Письмо от «Балтики» по выкупу Кирилла Капленко действительно есть