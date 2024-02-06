​Андрей Мостовой: «Все крайние полузащитники «Зенита» могут сыграть и справа, и слева»

Во вторничном товарищеском матче против «Ноа» Андрей Мостовой поиграл на обоих флангах. Футболист дал комментарий на тот счёт.

«Это вообще не проблема – все наши крайние полузащитники могут сыграть и справа, и слева, в этом никакой проблемы нет. Да и в официальных матчах часто так получается, что я могу уйти направо, а могу налево», - слова Мостового приводятся на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» не смог обыграть «Ноа» - игра завершилась вничью со счётом 0:0. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт в четверг, 8 февраля, – против китайского «Шанхай Шеньхуа» в рамках Кубка равноправия.

Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Зенит» сейчас занимает второе место.