​Андрей Мостовой похвалил армянскую команду после матча

Во вторник «Зенит» не сумел обыграть армянский «Ноа» - товарищеский матч завершился со счётом 0:0. После игры комментарий дал атакующий полузащитник «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой.

По словам Мостового, матч получился трудным, и каких-то серьёзных моментов не было. Футболист отметил игру команды-соперника.

«Хочется сказать большое спасибо за эту встречу – «Ноа» очень играющая команда. Видимо, их тренер ставит испанскую игру – они никогда не выбивают мяч, всё время пытаются разыгрывать – мне очень понравилось, как они играют», - слова Мостового приводятся на сайте «Зенита».

Мостовой отметил, что в этом матче футболистам «Зенита» удалось отработать некоторые тактические элементы, в том числе игру оборонительного блока.