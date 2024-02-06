Грозненский «Ахмат» сообщил об усилении обороны – клуб пополнил центральный защитник сборной Туниса Надир Гандри. Последним клубом новоиспечённого легионера РПЛ был эмиратский «Аджман».

Гандри 28 лет, он успел съездить в составе национальной команды своей страны на чемпионат мира 2022 года. Стал чемпионом и обладателем Кубка Туниса, а также завоёвывал Кубок Бельгии в составе «Антверпена».

Срок контракта новичка с «Ахматом» рассчитан на два с половиной года.

«Ахмат», напомним, завершил первую часть сезона РПЛ на 13-м месте в зоне стыковых матчей, в активе клуба 17 набранных очков.