Булыкин рассказал, почему Чалову нужно продлить контракт с ЦСКА

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин полагает, что форварду московского ЦСКА Фёдору Чалову необходимо продлить свой контракт со столичным клубом и объяснил, почему это будет важно для игрока.

«Ему лучше остаться с «армейцами» и ещё лучше проявить себя в РПЛ, а затем перейти в топ-клуб. Россиянину сейчас очень тяжело попасть в Европу. И чтобы не оказаться сложном положении, лучше остаться в ЦСКА, договориться о зарплате и бонусах и полностью отдать себя», - делится Булыкин для Vprognoze.ru.

Напомним, что текущий контракт Чалова с армейским клубом действует лишь до середины 2024 года. Ранее источник сообщал, что ЦСКА планирует продлить соглашение с Чаловым до лета 2027 года.