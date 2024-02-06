Столичный ЦСКА предложил одному из лучших форвардов России, нападающему Фёдору Чалову новый долгосрочный контракт.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, длительность нового соглашения будет рассчитана до лета 2027 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА предложил Фёдору нехилую зарплату в 2,5-3 млн евро за сезон, однако наше сетевое издание эту новость опровергло.

Действующий контракт форварда с родным армейским клубом рассчитан лишь до конца 2024 года. В этом сезоне Чалов помог ЦСКА на поле 11 забитыми голами.