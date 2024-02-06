Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе, уже не первый год играющий в России, может стать игроком калининградской «Балтики». Слухом о переходе футболиста в стан аутсайдера лиги делится телеграм-канал «Мутко против».

Фамейе 26 лет, основная позиция ганского игрока – центральный нападающий. Правда, забил в этом сезоне за «Рубин» он не так много – три гола, плюс в его активе один оформленный ассист.

Контракт легионера с «Рубином» действует ещё полтора года – до окончания следующего футбольного сезона.

«Балтика» идёт лишь на 15-м месте турнирной таблицы РПЛ с 13 очками, это зона вылета, ниже – только «Сочи».