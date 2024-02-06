Андрей Мостовой: «Думаю, мы готовы к возобновлению сезона процентов на 65-70»

Полузащитник атаки питерского «Зенита» Андрей Мостовой оценил готовность своего клуба ко второй части сезона. Футболист дал комментарий после того, как его команда разошлась нулевой ничьей с армянским «Ноа».

«Думаю, сейчас у нас экватор подготовки. Позади полтора сбора, и я начинаю чувствовать себя все лучше. На первом сборе было тяжелее. Думаю, мы готовы процентов на 65-70», - цитирует Мостового пресс-служба питерцев.

Что касается ближайших планов, то у «Зенита» запланированы минимум три товарищеских матча. 8 февраля клуб сыграет с «Шанхай Шеньхуа», 9 февраля против катарского «Аль-Райана», а 13 февраля – против бразильского «Сантоса».