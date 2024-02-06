Садулаев оформил хет-трик в товарищеском матче «Ахмата»

Молодой полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев внёс огромный вклад в победу своего клуба на зимних сборах. Дело в том, что грозненцы вечером вторника играли против «Кызыл-Жара» - это футбольный клуб из Казахстана, занявший в минувшем сезоне в турнирной таблице национального первенства пятое место.

Матч завершился со счётом 4:0. Три из голов «Ахмата» оформил Садулаев, ещё один гол – на счету форварда Владимира Ильина.

«Ахмат» завершил первую часть сезона РПЛ на 13-м месте турнирной таблицы с 17 набранными очками. Тренирует клуб Мирослав Ромащенко, бывший помощник Станислава Черчесова.