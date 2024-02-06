​Семак объяснил раннюю замену Ахметова

Во вторник «Зенит» проводил товарищеский матч против ереванского «Ноа». За 90 минут команды не смогли забить – ничья 0:0. Рулевой питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, почему Ильзат Ахметов был заменён уже в перерыве, хотя большую часть перестановок тренер произвёл после часа игрового времени.

«Потому что Ильзат играл вчера, провёл на поле 30 минут. Он потихонечку набирает форму, у него было микроповреждение на первых сборах, где он сыграл меньше других. Сделали плановую замену, чтобы дать возможность и Ильзату, и Венделу сыграть по 45 минут», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 8 февраля – против «Шанхай Шеньхуа» в рамках Кубка равноправия. Стоит сказать, что главным тренером «Шанхай Шеньхуа» является известный российский специалист Леонид Слуцкий.