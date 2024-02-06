​Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Ноа»

Во вторник «Зенит» сыграл вничью с армянским «Ноа» - 0:0. После игры комментарий дал рулевой питерской команды Сергей Семак.

По словам Семака, в первом тайме «Зенит» показывал хороший футбол, но не смог реализовать моменты. Вторая же половина рулевому «сине-бело-голубых» не сильно понравилась. По словам Семака, после перерыва команда не создавала много, а игра стала равной.

«В целом, нормальный товарищеский матч со многими вопросами для нас. Даём возможность ребятам играть на тех или иных позициях; смотрим, в каком состоянии они находятся. Получаем ту пищу, которая нужна во время тренировочных сборов, готовимся», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Добавим, что «Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.