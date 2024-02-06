«Зенит» анонсировал ещё один товарищеский матч

Питерский «Зенит» анонсировал новый товарищеский матч. Соперником действующего чемпиона России станет катарский «Аль-Райан». Игра состоится уже совсем скоро – 9 февраля, это грядущая пятница.

В текущем сезоне чемпионата Катара «Аль-Райян» идёт на четвёртой позиции турнирной таблицы по итогу 12 сыгранных туров. «Зенит» и «Аль-Райан» встретятся впервые в своей истории.

Напомним, что во вторник «Зенит» не смог обыграть на сборах соперника из Армении – «Ноа». Матч завершился в нулевую ничью.

Отметим, что на этих зимних сборах питерский клуб ещё не терпел поражений. У команды Сергея Семака четыре побед и два ничейных результата.