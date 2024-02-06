Орещук назвал цену Чалова

Футбольный агент Роман Орещук ответил на вопрос, за какую сумму ЦСКА может продать нападающего Фёдора Чалова в Европу.

«Семь-восемь миллионов евро реально, наверное. Станет ли провалом уход Чалова в «Зенит»? Конечно, 100 процентов. Ни в коем случае нельзя такое допустить», — приводит слова Орещука портал «РБ Спорт».

По мнению специалиста, ЦСКА сможет договориться с Чаловым о новом соглашении. Клуб не должен допустить ухода такого футболиста, подытожил Орещук.

Напомним, действующий контракт Чалова с ЦСКА истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет бесплатно забрать нападающего у «армейцев».