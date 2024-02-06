ЦСКА ведёт переговоры о новом контракте с нападающим Фёдором Чаловым. В прессе появлялась информация о том, что «армейцы» предложили 25-летнему игроку зарплату примерно в 2,5-3 миллиона евро за сезон. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности.

По нашим данным, ЦСКА предложил Чалову оклад примерно в 1,5 раза ниже, чем было озвучено в прессе.

Действующий контракт Фёдора Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 календарного года. Если брать нынешний сезон, то нападающий забил 11 голов в 26 официальных матчах за «армейцев».