Червиченко: С Джикией любая команда обретёт стабильность в обороне

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о будущем защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

«Команда, в которую придет Джикия, обретет абсолютную стабильность в обороне. Любой команде он подойдет», — заявил Червиченко «Чемпионату».

Функционер отметил, что Джикия не является уже таким быстрым футболистом, но он играет головой.

Ранее агент 30-летнего защитника сообщил, что, скорее всего, после окончания текущего сезона его подопечный покинет «Спартак». Напомним, в конце мая у Джикии истекает трудовой договор с клубом, который вряд ли будет продлен по решению главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.