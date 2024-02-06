Дьяков: Тикнизян молодец, что отказался от перехода в «Зенит»

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал несостоявшийся переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Тикнизян молодец, что отказался, не знаю, чем все это закончится, но возможно, эта тема для него закрыта. Лучше быть лидером в хорошей сильной команде, в «Локомотиве», чем быть на «подносках» в «Зените», — приводит слова Дьякова Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых восемь раз поразил ворота соперников и стал автором пяти ассистов.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в семь миллионов евро.