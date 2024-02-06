Хомуха считает, что Чалов не пойдёт в «Зенит»

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Зенит».

Ранее появилась информация, что санкт-петербургский клуб хочет бесплатно подписать Чалова после истечения контракта форварда с «армейцами».

«Не думаю, что Чалов выберет «Зенит». Насколько я понимаю, он хочет играть за рубежом или за ЦСКА», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что Чалову будет непросто проявить себя в Европе, ведь сейчас есть пример Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

Контракт Чалова с ЦСКА истекает в конце 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.