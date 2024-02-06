Червиченко: Абаскаль пытается самоутвердиться за счёт Джикии

Экс-владелец столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о ситуации с капитаном «красно-белых» Георгием Джикией.

«Спартак» захлестывает новая волна идиотизма. Абаскаль пытается самоутвердиться. Но утверждаться за счет того, что сажаешь на лавку лидера и легенду команды последних десяти лет…», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Функционер считает, что нет логики в действиях Абаскаля, который вместо Джикии ставит в состав недоразумение Дуарте. По мнению Червиченко, без Джикии «Спартак» посыпется и не сможет добиться успехов.

В текущем сезоне 30-летний защитник появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.