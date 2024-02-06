​«Зенит» не смог обыграть ереванский «Ноа»

Во вторник «Зенит» в рамках подготовки ко второй части сезона проводил товарищеский матч против ереванского клуба «Ноа». Несмотря на все старания футболистов, игра не принесла забитых голов – ничья 0:0.
Следующий матч «Зенит» проведёт в четверг, 8 февраля. Соперником команды Сергея Семака будет «Шанхай Шеньхуа», который тренирует известный российский специалист Леонид Слуцкий. Это будет матч Кубка равноправия.
Добавим, что после восемнадцати туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
Протокол игры
Васютин Александр•Караваев Вячеслав• 73'Бардачёв Матвей 45'64' (Васильев Дмитрий Алексеевич (64') •Алип Нуралы•Родригао де Соуза•Ерохин Александр•Кейрос Ду62' (Сутормин Алексей (62') •Ахметов Ильзат46' (Вендел Жералдо (46') •Мостовой Андрей•Мантуан Густаво62' (Изидор Вильсон (62') •Сергеев Иван
Запасные: Вендел Маркус•Чёрный Артур•Москвичёв Богдан
06 февраля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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