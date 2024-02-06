​«Зенит» не смог обыграть ереванский «Ноа»

Во вторник «Зенит» в рамках подготовки ко второй части сезона проводил товарищеский матч против ереванского клуба «Ноа». Несмотря на все старания футболистов, игра не принесла забитых голов – ничья 0:0.

Следующий матч «Зенит» проведёт в четверг, 8 февраля. Соперником команды Сергея Семака будет «Шанхай Шеньхуа», который тренирует известный российский специалист Леонид Слуцкий. Это будет матч Кубка равноправия.

Добавим, что после восемнадцати туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.