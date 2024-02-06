​«Спартак» заявил Угальде

«Спартак» внёс в заявочный лист нападающего Манфреда Угальде. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Российской премьер-лиги в разделе «Новые заявки». Угальде был заявлен под номером 9.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Спартак» купил Угальде у нидерландского «Твенте». 21-летний футболист стал первым костариканцем в истории «Спартака».

Первый матч чемпионата России в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Зенита» на поле соперника. На текущий момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.