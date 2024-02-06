Геннадий Морозов: «Джикия засиделся в «Спартаке»

Бывший скаут «Спартака» Геннадий Морозов высказался о будущем защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Ему надо менять клуб. Для него это будет полезно. В «Спартаке» Джикия засиделся, нечего ждать, он уже не прибавит. Смена команды скажется положительно на его игре», — приводит слова Морозова Legalbet.

По мнению эксперта, в новой команде у Джикии появится мотивация, а в «Спартаке» его лучшие годы уже прошли.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не записал на свой счет ни одного результативного балла. В конце мая у Джикии заканчивается контракт со «Спартаком», который, вероятно, не будет продлен.