Бышовец считает, что Джикия не останется без внимания после ухода из «Спартака»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о будущем защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии.

Напомним, ранее агент Джикии заявил о вероятном уходе футболиста из клуба предстоящим летом.

«Будущее Георгия на данный момент будет зависеть только от него. Полагаю, что в качестве свободного агента он не останется без внимания со стороны ведущих клубов Российской премьер-лиги», — приводит слова Бышовца Legalbet.

В сезоне-2023/24 Джикия появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Действующий трудовой договор 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до лета этого года.