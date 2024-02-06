Балахнин уверен, что «Ростов» не поднимется в сезоне РПЛ выше девятого места

Сергей Балахнин, бывший тренер «Ростова» и футбольный эксперт уверен, что сейчас на зимних сборах у донского клуба есть главная задача – это комплектование команды на будущий сезон. А что касается сезона текущего, то в нём дончане вряд ли поднимутся выше второй восьмёрки.

«В этом сезоне пока никаких перспектив и ожиданий. Сейчас задача, наверное, собрать команду на следующий сезон. В этом году выше девятой позиции они вряд ли поднимутся», - говорит Балахнин для Legalbet.

«Ростов» прямо сейчас занимает 10-е место турнирной таблицы с 21 баллом. Столько же у «Факела», но воронежцев дончане опережают по дополнительным показателям. По итогу прошлого сезона РПЛ «жёлто-синие» финишировали четвёртыми.