Смородская предположила, где Дзюба завершит карьеру

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, где было бы символично закончить карьеру нападающему «железнодорожников» Артёму Дзюбе.

«Если я все правильно помню, то в «Спартак» его никто не звал. Но, скорее всего, и не позовут. Дай Бог ему успехов, но я думаю, что свою футбольную карьеру он закончит в «Локомотиве», — приводит слова Смородской Legalbet.

Напомним, Дзюба является воспитанником московского «Спартака», за который он выступал до 2015 года.

В этом сезоне 35-летний Дзюба сыграл в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и оформил четыре ассиста.

Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.