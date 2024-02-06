Ринат Билялетдинов: Дзюба — это хорошо, но «Локомотиву» нужна скорость в атаке

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Локомотиву» нужна скорость в атаке, поэтому «железнодорожникам» нужен быстрый нападающий. Дзюба — это хорошо, но его мобильным футболистом назвать нельзя, и возраст уже давно стучится в окошко», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Как считает эксперт, «Локомотиву» необходимо увеличивать игровой потенциал команды.

В этом сезоне 35-летний Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых стал автором четырех забитых мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.