Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился, за какими чемпионатами следит во время паузы в Российской премьер-лиге.

«Сейчас очень интересный сезон в Английской премьер-лиге, там команды все рядом находятся в турнирной таблице, претендуют на высокие места, поэтому это очень интересно.

Чемпионат Германии тоже интересен. Слежу за своим бывшим клубом, «Байером», как проведёт следующие две встречи, в которых он может споткнуться. Поэтому эти встречи обязательно посмотрю. Эти два чемпионата сейчас притягивают внимание.

В Голландии «Аякс» отвалился от лидирующей группы, и не так интересно теперь смотреть», — сказал Булыкин.

Чемпионат России возобновится 1 марта матчем 19-го тура «Ростов» - «Крылья Советов».