Ловчев заявил, что Чалову надо оставаться в ЦСКА

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Зенит».

По мнению эксперта, Чалов не сильнее Ивана Сергеева, который не является стабильным игроком стартового состава «Зенита».

«У Чалова все хорошо в ЦСКА, его здесь ценят, он давно в клубе, который очень хочет, это по всему видно, сохранить игрока. На мой взгляд, футболисту надо оставаться в ЦСКА и выигрывать трофеи», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Контракт Чалова с «армейцами» рассчитан до конца 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 12 миллионов евро.