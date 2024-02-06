Слуцкий посетил товарищеский матч «Зенита»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа», российский специалист Леонид Слуцкий посетил сегодняшний матч питерского «Зенита». Напомним, вечером 6 февраля питерцы проводят контрольный матч с армянским «Ноа» в рамках сборов в Катаре.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», Леонид Викторович вместе со своим штабом наблюдает с трибуны за ходом матча, он стартовал несколько позже 17:00 по московскому времени.

«Шанхай Шеньхуа» участвует в одном турнире с «Зенитом» - товарищеском Кубке равноправия. Помимо этих двух команд, участниками турнира являются катарский «Аль-Духаиль» и бразильский «Сантос».