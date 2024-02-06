Заварзин: «Сочи» — это коммерческий и политический проект»

Футбольный функционер Юрий Заварзин высказался о шансах «Сочи» сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

По мнению эксперта, у южан все плохо в таблице, поэтому многое будет зависеть от соперников и календаря весной.

«По идее, конечно, команда должна остаться РПЛ. Все-таки в Сочи огромный, очень симпатичный стадион. Это не совсем спортивный проект. Он больше коммерческий и политический проект», — приводит слова Заварзина Rusfootball.

Первую часть сезона «Сочи» завершил на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков в 18 играх. Отставание южан от 12-й строчки, которая позволяет остаться в РПЛ, составляет восемь баллов.