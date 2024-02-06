Сутормин может заменить Кругового на левом фланге «Зенита»

Алексей Сутормин назвал фактор, благодаря которому он может остаться на вторую часть сезона в его клубе, питерском «Зените». Дело в том, что этой зимой защитник Данил Круговой, игрок левого фланга питерцев был сослан в дубль за летний грядущий трансфер в ЦСКА. И левый фланг обороны «Зенита» остался без дублёра Дугласа Сантоса.

«Главный тренер сказал, что, возможно, мой вопрос с арендой пока поставим на паузу. Я отыграл несколько матчей здесь на сборах, в том числе на левом фланге. Посмотрим, как все будет развиваться дальше», - говорит Сутормин телеканалу «Матч ТВ».

Сутормин не получал слишком много игрового времени в первой части сезона. Всего у Алексея набралось, согласно статистике, 12 сыгранных матчей, в которых он дважды ассистировал.