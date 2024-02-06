Силкин: Джикия может обижаться только на себя

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о ситуации капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Джикия не выдержал конкуренции, он проиграл место в составе Бабичу. О чем тут можно говорить? Абаскаль, что, сам себе враг? Не верю. Он исходит из того, что видит. Обижаться здесь можно только на себя», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее агент Джикии заявил, что если Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера «Спартака», то игрок вряд ли останется в столичном клубе.

Действующий контракт Джикии с «красно-белыми» рассчитан до конца мая этого года.