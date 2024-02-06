Сутормин: «Динамо»? Все мысли будут о «Спартаке»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, нет ли у него ощущения, что ответного кубкового матча с «Динамо» приходится ждать слишком долго.

«Нет. Как это ни банально прозвучит, но ты идешь от игры к игре. Сейчас сборы, первым весной будет «Спартак». Все мысли ближе к делу будут именно об этом матче. А потом — «Динамо», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» проиграл «Динамо» со счетом 0:1. Ответный поединок пройдет 13 марта, однако до этой игры «сине-бело-голубым» предстоит встретиться в РПЛ со «Спартаком» (2 марта) и «Уралом» (9 марта).