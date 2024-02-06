Сутормин: Если захочу уйти в аренду, «Зенит» может меня не отпустить

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«У меня есть контракт, и если даже сам захочу уйти в аренду, меня могут не отпустить. Но есть и человеческие отношения, и мы будем делать все, чтобы все стороны остались довольны», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до середины следующего года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в полтора миллиона евро.