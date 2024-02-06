Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин: Если захочу уйти в аренду, «Зенит» может меня не отпустить

06 Февраля 2024 • 17:01 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«У меня есть контракт, и если даже сам захочу уйти в аренду, меня могут не отпустить. Но есть и человеческие отношения, и мы будем делать все, чтобы все стороны остались довольны», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до середины следующего года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в полтора миллиона евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
18:42 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий тепло поприветствовал Марио Фернандеса видео
18:39 · Россия. Премьер-лига
Геннадий Морозов: «Джикия засиделся в «Спартаке»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Бышовец считает, что Джикия не останется без внимания после ухода из «Спартака»
18:26 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» хвалят Зайнутдинова
18:12 · Россия. Премьер-лига
Балахнин уверен, что «Ростов» не поднимется в сезоне РПЛ выше девятого места
18:09 · Россия. Премьер-лига
Смородская предположила, где Дзюба завершит карьеру
18:01 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: Дзюба — это хорошо, но «Локомотиву» нужна скорость в атаке
17:35 · Россия. Премьер-лига
Ловчев заявил, что Чалову надо оставаться в ЦСКА
17:28 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий посетил товарищеский матч «Зенита» 1
17:26 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Сочи» — это коммерческий и политический проект» 1
17:22 · Россия. Премьер-лига
Сутормин может заменить Кругового на левом фланге «Зенита»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Джикия может обижаться только на себя
17:09 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Динамо»? Все мысли будут о «Спартаке»
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бердыев готов консультировать махачкалинское «Динамо»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Джикия способен усилить «Ростов»
Все новости
Рекомендуем