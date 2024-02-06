Мостовой: Согласен, что являюсь великим футболистом

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о словах Дениса Бояринцева, который назвал его одним из лучших игроков постсоветского пространства.

«Я согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, 55-летний Мостовой на данный момент проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии Российского футбольного союза. При этом экс-футболист неоднократно говорил, что не собирается работать в низших лигах, а хочет быть в Российской премьер-лиге.