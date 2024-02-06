Мележиков уверен, что приоритет Джикии — остаться в «Спартаке»

Экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации с контрактом капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

По мнению функционера, стороны могли прийти к общему соглашению.

«Я уверен и знаю, что и Георгий, и его агент, при переговорах ставили бы в приоритет исключительно продолжение работы в «Спартаке». Георгий – неотъемлемая часть «Спартака», — заявил Мележиков Metaratings, отметив, что очень разочарован данной ситуацией.

Ранее Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что его клиенту, вероятно, не будет предложен новый контракт, если Гильермо Абаскаль не покинет пост наставника команды.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона РПЛ.