Переход Зукича в «Урал» сорвался

Балику Нибомбе, агент полузащитника «Войводины» Деяна Зукича, сообщил, что переход его клиента в «Урал» сорвался.

«Мы не смогли договориться с «Уралом» по трансферу Зукича. Переговоры завершены», — цитирует Нибомбе Sport24.

Агент подчеркнул, что трансфер 22-летнего серба в один из российских клубов текущей зимой практически невозможен.

В нынешнем сезоне Зукич провёл за «Войводину» 23 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.