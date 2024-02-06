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Переход Зукича в «Урал» сорвался

06 Февраля 2024 • 16:25 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Балику Нибомбе, агент полузащитника «Войводины» Деяна Зукича, сообщил, что переход его клиента в «Урал» сорвался.

«Мы не смогли договориться с «Уралом» по трансферу Зукича. Переговоры завершены», — цитирует Нибомбе Sport24.

Агент подчеркнул, что трансфер 22-летнего серба в один из российских клубов текущей зимой практически невозможен.

В нынешнем сезоне Зукич провёл за «Войводину» 23 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.  

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.

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