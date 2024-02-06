​Апелляцию Промеса на полтора года тюрьмы рассмотрят позже

Суд обязал форварда «Спартака» Квинси Промес выплатить компенсацию двоюродному брату в рамках дела о нанесении ножевого ранения. Размер компенсации будет установлен позднее.

Ранее по этому делу Промес получил полтора года тюремного заключения. Футболист подал апелляцию, но она пока не была рассмотрена. Последнее решение суда касалось лишь выплаты компенсации, о чём рассказывают нидерландские СМИ. Что касается апелляции на тюремный срок, её рассмотрят позже.

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес провёл за «Спартак» 21 матч. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.