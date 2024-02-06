​«Зенит» озвучил состав на игру с «Ноа»

«Зенит» продолжает готовиться ко второй части сезона. Во вторник команда Сергея Семака проведёт товарищеский матч с ереванским «Ноа». «Сине-бело-голубые» выйдут на футбольное поле в таком составе:

Васютин, Караваев, Родригао, Алип, Бардачев, Ерохин, Ахметов, Ду Кейрос, Мостовой, Мантуан, Сергеев.

Матч между «Зенитом» и «Ноа» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Добавим, что после первой части сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.