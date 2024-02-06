Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» порассуждал на тему того, когда клубы плохо расстаются с ветеранами или воспитанниками.

Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что футболист покинет команду, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль. Агент заявил, что команда или не предложит новый контракт, или предложит тот, который придётся отклонить из-за неприемлемых условий.

«Всегда в футболе не очень приветствуются такие истории с футболистами, когда не могут найти общий язык. И вот недавняя история «Зенита» с Круговым, и в моё время тоже самое было. Печально, что такие моменты происходят, и футболисты теряют форму, клубы теряют деньги и уважение игроков и вообще футбольной общественности за то, что происходит. Такое бывает, и жаль, что такие случаи вообще происходят», — сказал Булыкин.

Джикия перешёл в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара». В составе «красно-белых» за семь лет защитник выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Его контракт истекает этим летом.