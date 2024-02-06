​Стало известно, какую сумму выкупа хочет прописать Чалов в контракте с ЦСКА

ЦСКА ведёт переговоры с Фёдором Чаловым о продлении контракта. Футболист хочет поиграть в Европе, что накладывает отпечаток на переговорный процесс.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сторона Чалова хочет получить от ЦСКА 4 миллиона евро в качестве подписного бонуса с учётом агентских выплат. Кроме того, футболист хочет прописать в трудовом соглашении опцию выкупа в 6 миллионов евро для клубов из Европы. ЦСКА готов согласиться на эти условия, но без подписного бонуса. В стане «армейцев» опасаются ситуации, при которой в обозримом будущем европейский клуб выкупит Чалова, и тогда ЦСКА останется в минусе в финансовом плане.

ЦСКА предлагает Чалову контракт с повышением оклада, но без подписного бонуса. «Армейцы» готовы прописать в договоре опцию выкупа для европейских клубов в 8 миллионов евро. При этом половину этой суммы получит сам Чалов.

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