Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе защитника «Спартака» Георгия Джикии из команды.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв признался, что 30-летний защитник, вероятнее всего, покинет команду летом 2024 года.

«Джикия многим может пригодиться, особенно, учитывая, что он будет свободным агентом. Команду он себе точно найдёт, а вот, что он будет делать полгода, когда не будет играть и не будет ничего делать, то это другой вопрос.

Но, в любом случае, он найдёт себе команду и перейдёт уже летом, если со «Спартаком» всё же не договорится.

Он может и в первой восьмёрке команд играть спокойно. Вопрос только, у кого будут какие амбиции и в каком состоянии будет сам Джикия. Но за полгода он не растеряет ничего. Вполне возможно и в первой восьмёрке мы его увидим», — сказал Булыкин.