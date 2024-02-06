Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях из клубов РПЛ.

- В воскресенье Чалов покинул расположение ЦСКА на сборах и полетел в Москву, чтобы обсудить новый контракт с Евгением Гинером. Как к этому относитесь?

- Чалов нацелился куда-то поехать. Наверняка есть какое-то предложение. Но там исходят из того, что он должен быть свободным агентом. Поэтому он так себя и ведет. А «армейцы», конечно, заинтересованы в Чалове и хотят его переподписать. А для того, чтобы Фёдору уехать в хорошую команду, цена за его переход должна быть минимальная.

- ЦСКА хочет получить компенсацию за игрока и для этого стремится переподписать контракт. Но футболист не хочет перезаключать соглашение. Как быть?

- Там, скорее всего, ситуация такова, что Чалова просто не возьмут туда, где он хочет играть, если надо будет платить за него компенсацию.

- Почему клуб не хочет идти навстречу футболисту и его желанию уехать?

- Так ЦСКА самому этот игрок нужен. Он должен помочь в сложный момент. В него вложились, растили его много лет, сделали из него футболиста. А теперь игрок хочет уйти бесплатно. Для меня вопрос понятен с обеих сторон.

- Если стороны не договорятся, вернется ли Чалов на сборы, или к нему могу быть применены санкции, как к Круговому в «Зените», которого отправили во вторую команду?

- Обязательно что-то будет. Какой смысл его наигрывать, если он все равно уйдет? Команде надо идти дальше, а игрок будет сидеть и отдыхать, Это естественная практика. Почему его должны ставить в состав, если это уже, по сути, не игрок ЦСКА?

- Он ведь может помочь «армейцам» прямо сейчас.

- Стоит ли это того? Лучше искать кого-то другого и идти дальше.

- Ситуация с Джикией получила продолжение: агент игрока заявил, что если Абаскаль после сезона останется в команде, то Джикия точно уйдет. Что об этом думаете?

- Все так разогрето в этой истории. А ведь все просто. В команде есть футболист, который на этом месте выглядит лучше, чем Джикия. Любой тренер будет ставить того, кто лучше играет.

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- Считаете, что с Бабичем в команде при любом тренере Джикия играть не будет?

- Да. Если только на другой позиции. Потому что Бабич сейчас лидер команды и выглядит очень хорошо. Он и в атаке помогает. Это разноплановый, интересный футболист.

- А если убрать Дуарте, которому Абаскаль благоволит, и поставить туда Джикию?

- Он левоногий. Ему будет не так удобно на этой позиции. Не исключаю, что на место Дуарте клуб ищет еще одного защитника.

- В СМИ постоянно пишут, что «Спартак» ищет нового вратаря. Называется даже фамилия Помазуна. Команда нуждается в голкипере?

- Вратарь очень нужен, потому что нынешние голкиперы не убедительны. Они неоднократно ошибались и в некоторых матчах подводили команду. Такой трансфер напрашивается.

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- Как оцените ситуацию в «Зените»: то Вендел опоздал на сбор на несколько дней, то трансферные новости по Круговому, Тикнизяну?

- «Зенит» переживет эту ситуацию. С Венделом это история вообще постоянная. Ничего удивительного тут нет. Я вчера смотрел контрольный матч питерцев, в котором играли все новые иностранцы, и могу сказать, что они реально усилят команду. Они хороши. Видно, что пока они не адаптировались, но их мастерство бросилось в глаза. Даже если эти ребята будут выходить на замену, то усиление будет очень приличное.

Елена Григорьевская