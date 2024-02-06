«Зенит» хочет переманить Чалова – известна предлагаемая зарплата

Будущее Фёдора Чалова, чей контракт с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года, остаётся неопределённым. Московский клуб хочет сохранить игрока, однако переговорный процесс о продлении трудового соглашения проходит непросто.

В то же время переманить Чалова в свои ряды надеется «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», действующие чемпионы России предлагают 25-летнему форварду зарплату в 3,5 миллиона евро в год. При этом сторона Чалова пока не хочет ни продления контракта с ЦСКА, ни трансфера в «Зенит». Причина – желание футболиста попробовать себя в Европе.

В 26 матчах сезона 2023/2024 Фёдор Чалов забил 11 голов.