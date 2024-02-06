Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к 28-летнему левому защитнику «Сочи» Артёму Макарчуку.

- Думаю, «Зенит» рассматривает Макарчука как игрока ротации, чтобы был запасной вариант в случае травм или дисквалификаций. Ну а там как получится. Бывает, что игроку из запаса дают шанс, и он закрепляется в основе. Но в случае с «Зенитом», как я уже сказал, это больше вариант для ротации.

- Какая перед Макарчуком сейчас стоит развилка?

- Смотрите, сколько российских игроков, выбирая «Зенит», мотивируют свой выбор тем, что идут в стан лидера нашего футбола, где они будут дальше развиваться. Рассматривают это как шаг вперёд в своих карьерах. Но не далеко не всем удаётся реализовать в «Зените» свой потенциал. Поэтому каждый выбирает сам. Либо ты принимаешь приглашение «Зенита» с рисками, либо остаёшься с мыслями, что продолжишь приносить пользу своей нынешней команде и развиваться там. Во втором случае ты получаешь больше игровой практики, но у тебя меньше финансовые условия.

- Лучше быть запасным в «Зените» или вылететь в Первую лигу с «Сочи»?

- Если ты считаешь себя игроком Премьер-лиги и понимаешь, что даже в случае вылета с «Сочи» у тебя будут приглашения от других клубов РПЛ, то можно и в «Сочи» сейчас остаться. Если же ты думаешь, что тебе трудно будет потом найти новую команду, тогда можно сейчас пойти в «Зенит», побыть там на скамейке, а потом попроситься, условно говоря, в аренду, – сказал Селин.

Контракт Артёма Макарчука с «Сочи» рассчитан до конца июня 2024 года.